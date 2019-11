Passata condanna per ricettazione, inammissibile ricorso 39enne di Manfredonia

, 12 novembre 2019. ”(..)La Corte di appello ha invece fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito, per il quale l’applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (…)”.

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Emanuele Finaldi, nato il 18 settembre 1980 a Manfredonia, contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari, del novembre 2018, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l’uomo per il reato di cui all’art. 648, cod.pen. (ricettazione,ndr).

Il ricorso

Nel ricorso l’uomo aveva dedotto tra l’altro “Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della testimonianza” di un testimone. “A tal proposito”, nel ricorso dell’uomo si era sostenuto che “la Corte di appello ha disatteso le censure esposte con l’atto di appello a tal riguardo limitandosi a sostenere che” il testimone “avrebbe avuto la possibilità di riconoscere i soggetti a bordo dell’autovettura, senza spiegare i motivi secondo i quali l’orario notturno e il breve lasso di tempo in cui sarebbe avvenuto l’avvistamento non abbiano potuto determinare un errore di percezione da parte del teste”.

Nel passato dell’uomo un incendio della propria autovettura a Vieste, nell’ottobre 2017, mentre nel marzo 2015 fu vittima di un attentato, essendo stato infatti “attinto da colpi di arma da fuoco, mentre stava tornando a casa”