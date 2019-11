SS16, incidente tratto Barletta Foggia: autoarticolato fuori strada

Bari, 12 novembre 2019. Lungo la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al transito la carreggiata in direzione Foggia, in corrispondenza del km 747,750, a causa di un incidente in località Barletta, nel quale è rimasto coinvolto un autoarticolato sbandato autonomamente.

La circolazione è deviata sulla viabilità secondaria, con uscita obbligatoria allo Svincolo di Barletta Centro (km 747, 500).

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per le attività di rimozione del mezzo, per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.