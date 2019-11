Un parco per via Imperiale: Conalpa e Cicloamici piantano gli alberi

Alberi in via Imperiale perché “chi li pianta mette radici nel domani”. Le associazionisi ritroveranno domenica mattina sul prato per inaugurare questo piccolo parco di quartiere. “parlamentari del M5s, hanno contributo all’acquisto delle piante e quel giorno interverranno per parlare del verde in città. Non è una manifestazione propagandistica, l’organizzazione è di Conalapa e Cicloamici – dice“Il Comune ci ha assegnato l’area che non è più spoglia come una volta, hanno cominciato a mettere degli alberelli. Noi stiamo cercando di coinvolgere i residenti per questo appuntamento con delle locandine e renderemo il parco ancora più ricco di verde”.

In quest’area c’è l’abitudine di accendere dei falò nel giorno dell’Immacolata, un rito che ha spesso provocato lamentele da parte del vicinato e, in qualche occasione, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. “Infatti la legna per i falò è stata già accantonata in un angolo, ma si tratta di un piccolo spazio”.

Una conquista, per ora, dato che la zona è stata negli anni adibita a grande deposito di materiale vario, e spesso molto inquinante, da usare anche l’8 dicembre.