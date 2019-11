“Un reporter in valigia”. GARGANO Episodio 1 “Pizza e burrata” (VIDEO)

” è una web-serie YouTube nata da un’idea del video-reporter Mirco Paganelli che ha voluto divulgare i contenuti dei suoi viaggi.

Mirco Paganelli ha studiato architettura tra l’Italia e il Canada, è un giornalista e video-reporter. Lavora in televisione e si occupa di cronaca e politica, mentre il tempo libero lo dedica ai viaggi. Ogni video è girato e montato da lui.

Volete viaggiare con me tutto l’anno? Con il progetto “Un reporter in valigia” vi farò uscire di casa raccontandovi il mondo attraverso la mia curiosità. Storia, cucina locale, svago, interviste, natura e città… Con la mia telecamera vi farò assaporare lo spirito del luogo mentre viaggio da solo o in compagnia.

Perché “Un reporter in valigia”? Perché a parlarvi sarò direttamente io, Mirco Paganelli, che di mestiere faccio il giornalista, mentre la valigia è la vostra, quella che voglio convincervi a fare al più presto attraverso i miei video, quella in cui voglio infilarmi con i miei consigli. Niente è più bello al mondo di aprirsi al mondo e dunque: siete pronti a viaggiare con me?

GARGANO Ep. 01 – Pizza e burrata

La pizza con la burrata di un ristorante di Mattinata, piccolo comune vicino a Manfredonia, è solo il punto di partenza della seconda stagione di ‘Un reporter in valigia’ dal titolo ‘Gargano, la montagna che profuma di mare’. Sono anni che viaggio in questa terra meravigliosa aggrappata allo stivale che racchiude in sé tutto, dalle comunità montane e i suoi pastori, alle stazioni balneari piene di turismo. Dai paesaggi mozzafiato al cibo buonissimo. Vieste, Monte Sant’Angelo, le Isole Tremiti, i tanti percorsi di trekking dal bosco alla foresta, i siti archeologici… Ho deciso di farvi vivere con me questa avventura che racconta una tradizione millenaria e che riserva dolci sorprese e incontri esilaranti. Buona visione!