“2014-2020 FSC: 2,6 Mld di € con Capitanata interessata ma senza operai e cantieri aperti”

Foggia, 12 novembre 2020. In Italia per poter contribuire a superare la crisi socio economica legata al Covid 19 l’Unione europea ha destinato circa 209 miliardi di euro. Una cifra rilevantissima che insieme alle altre provenienti dal Quadro Pluriennale Finanziario 2021-2027 e dai fondi nazionali dovrebbe superare, per entità sul PIL, l’intervento della Cassa del Mezzogiorno.

“Il Governo, in questi giorni, sta elaborando un piano nazionale di resilienza e rilancio proprio per utilizzare queste risorse economiche e noi presenteremo anche una nostra proposta in merito ma, a nostro parere – dichiara Pasquale Cataneo segretario Circolo M24A-ET Tavoliere Monti Dauni di Foggia-, non si può prescindere dal completamento, ed in alcuni casi, dall’avvio delle opere progettuali ed infrastrutturali, nonché negli investimenti previsti dal ciclo di programmazione 2014-2020 con alcune Imprese Pubbliche Nazionali ed altri soggetti beneficiari ed attuatori per il Mezzogiorno, la Puglia ed in particolare per la Capitanata.

Da una ricognizione effettuata per la provincia di Foggia sui siti appositamente predisposti per ricercare i progetti di investimento finanziati con le risorse delle politiche di coesione il Circolo M24A-ET foggiano ne ha censito tantissimi avviati solo sulla carta per il periodo 2014-2020 ed un solo progetto rinveniente, addirittura, dal precedente ciclo di programmazione 2007-2013. La rilevazione è stata effettuata dai siti in data 28 ottobre 2020 e i dati, come riportato in particolare su un sito, sono aggiornati al 30/06/2020*[1]: Ieri, a tal riguardo, è stata data la notizia dal M24-ET foggiano della incomprensibile sottrazione di circa 70 mln di euro per la Tangenziale di Foggia.

I primi progetti esaminati sono stati quelli “in corso” con importo superiore a 10 milioni di euro, da effettuarsi solo nel territorio provinciale foggiano, rispettivamente di due tipologie: a) con pagamenti “zero” e b) con pagamenti “iniziati”. I progetti della lettera a) sommano la cifra di euro 936.868.546,06 mentre quelli della lettera b) la cifra di euro 107.307.709,61. Pertanto il totale economico dei lavori da effettuarsi e liquidare esclusivamente nel territorio foggiano è di euro 1.044.176.255,67.

Passando all’esame di altri progetti “in corso”, solo infrastrutturali, riguardanti anche (quindi non solo) il territorio provinciale foggiano congiuntamente ad altri limitrofi come Potenza, Campobasso, Avellino e Benevento , quasi tutti di tipologia b) per un importo di euro 1.588.741.001,50, tranne uno di tipologia a) con un modesto importo pari a euro 15.000.000,00. Il totale complessivo economico dei lavori da effettuarsi e liquidare di quest’altro segmento, altrettanto consistente, è di euro 1.603.741.001,50.

“Pertanto l’ammontare dei lavori per opere infrastrutturali da effettuarsi e liquidare , utili non solo al territorio provinciale ma all’intero Mezzogiorno, interessanti comunque la Capitanata è pari a 2.647.917.257,17 – sottolinea Cataneo che è anche componente del Direttivo nazionale del Movimento di Pino Aprile per l’Equità Territoriale – eppure sembra che non interessi alla politica locale e nazionale l’andamento del tasso di disoccupazione su base Istat (15 anni e più), passato dal 9,5% del 2007 a circa il 21% del 2019 ed il dato diventa ancor più drammatico per i giovani (15-29 anni) passati dal 23,3%, sempre nel 2007, al 40,5% dello scorso anno – conclude l’esponente meridionalista – quest’anno lo saranno ancor di più cioè le più alte nell’ambito della regione Puglia e tra le più alte delle province italiane ed i cantieri…….si aprono solo nel resto del Paese!

Il Movimento 24 Agosto Equità Territoriale di Foggia ha organizzato in merito a questa situazione una videoconferenza per il prossimo 16 novembre alle ore 18.30 per una ricognizione complessiva e farà partire oggi gli inviti alla partecipazione ai parlamentari eletti o residenti in Capitanata. Quando il povero “dona” al ricco il diavolo se ne ride! Noi di M24a-ET non vogliamo farlo ridere ancora! (Ufficio stampa)