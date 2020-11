Arma clandestina, munizioni: arrestato insospettabile a Cerignola

Cerignola, 12 novembre 2020. Nel primo pomeriggio di lunedì 9 novembre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola traeva in arresto F.A. 46enne incensurato cerignolano per detenzione illegale di arma clandestina e relative munizioni e detenzione abusiva di arma comune da sparo. In particolare, gli Agenti si recavano presso l’abitazione di F.A. per effettuare un controllo dell’arma legalmente detenuta dallo stesso. Giunti all’interno dell’abitazione e constatato che vi erano segni inequivocabili di uso di sostanza stupefacente da parte dello stesso, gli Agenti decidevano di effettuare una perquisizione per la ricerca di droga.

Nel corso della perquisizione, nella camera da letto dell’uomo, anziché la sostanza stupefacente, si rinvenivano due pistole: una nuovissima cal.9×21 con matricola abrasa, più 13 cartucce dello stesso calibro, e l’altra una pistola cal.7.65 risalente all’anno 1942 con relativo numero di matricola che non risultava né censita nella Banca Dati delle Forze dell’Ordine né da ricercare.

ps cerignola Armi e munizioni

F.A. veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, accompagnato in carcere a Foggia a disposizione della competete Autorità Giudiziaria. L’Autorità Giudiziaria, nella giornata odierna, ha convalidato l’arresto e sottoposto F.A. alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.