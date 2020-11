Bomba distrugge auto a San Giovanni Rotondo: “Paura residenti” (FOTO)

(statoquotidiano, ore 23:37). Un ordigno rudimentale ha distrutto un’autovettura in via Sant’Antonio a San Giovanni Rotondo. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Sul posto: i Carabinieri, gli agenti della polizia locale, i Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. Danni ingenti per altre 3/4 autovetture parcheggiate nell’area, ma anche per gli stabiliti adiacenti. Tanta paura tra i residenti.

Da fonte Ansa Puglia: “Nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione è stata talmente violenta da essere avvertita in tutto il paese”. “Al vaglio dei carabinieri anche possibili immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona”. Il mezzo bersaglio dell’esplosione sarebbe in uso a un pregiudicato.