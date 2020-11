CIS Capitanata. Manfredonia, valorizzazione “Antiche terre sipontine”: progetti da 6 milioni

Manfredonia, 12 novembre 2020. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha approvato gli studi di fattibilità relativi a:

– LOTTO 2°: “INNESTO STRADALE SIPONTO ARCHEOLOGICA, CAVALCAVIA SU

CIRCONVALLAZIONE, CAVALCAVIA SU FERROVIA, COMPLETAMENTO S4, ROTATORIA DI

RACCORDO CON VIABILITÀ ESISTENTE”, per un importo complessivo di €. 4.500.000,00

– LOTTO 3°: “PERCORSO ANTICHE TERRE SIPONTINE ( TRATTO CAPPARELLI – SAN

LEONARDO)“ per un importo complessivo di €. 1.500.000,00.

Nominato quale RUP l’ing. Giuseppe Di Tullo, in quanto già Dirigente del 5° Settore “Lavori

Pubblici e Autorizzazioni Ambientali”.

Come risaputo, il Comune di Manfredonia ha partecipato alla richiesta di finanziamento del CIS Capitanata (Contratto Istituzionale di Sviluppo di Foggia) istituito con DPCM il 20.02.2019, che punta a valorizzare le eccellenze culturali, naturalistiche, artigianali e produttive per mettere meglio a frutto le potenzialità del territorio e le sue capacità attrattive; le attività propedeutiche alla definizione del contratto istituzionale di sviluppo sono affidate a Invitalia; spetta al Tavolo istituzionale permanente, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo dell’area di Foggia, nonché coordinare tutte le azioni e attuare le opportune misure di accelerazione:

– le amministrazioni locali hanno espresso i fabbisogni del territorio in una serie di incontri tenutisi presso il Comune di San Giovanni Rotondo (quale capofila dei comuni del Gargano) in diverse date a partire dal luglio/settembre 2019, esprimendo la volontà di eseguire tre lotti di interventi interconnessi fra loro e finalizzati alla valorizzazione delle Antiche Terre Sipontine mediante una “Rete Ecologica tra Archeologia e Natura”.

– Il progetto definitivo di un primo lotto denominato “PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA

SIPONTO – RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI CRISTIANI IN LOCALITÀ CAPPARELLI” per un importo complessivo di €. 4.000.000,00, è stato già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 483/2009;

– l’U.T. comunale, a seguito dei predetti incontri ha predisposto lo studio diu fattibilità tecnica economica del secondo e terzo Lotto così nominati:

o LOTTO 2°: “INNESTO STRADALE SIPONTO ARCHEOLOGICA, CAVALCAVIA SU

CIRCONVALLAZIONE, CAVALCAVIA SU FERROVIA, COMPLETAMENTO S4, ROTATORIA DI

RACCORDO CON VIABILITÀ ESISTENTE”, costituito dai seguenti elaborati:

▪ RELAZIONE GENERALE STUDIO DI FATTIBILITA’

▪ STIMA SOMMARIA DEI COSTI

▪ QUADRO ECONOMICO

E per un importo complessivo di €. 4.500.000,00

o LOTTO 3°: “PERCORSO ANTICHE TERRE SIPONTINE ( TRATTO CAPPARELLI – SAN

LEONARDO)“ costituito dai seguenti elaborati:

▪ RELAZIONE GENERALE STUDIO DI FATTIBILITA’

▪ STIMA SOMMARIA DEI COSTI

▪ QUADRO ECONOMICO

E per un importo complessivo di €. 1.500.000,00.