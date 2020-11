COVID. Casa Sollievo: “Una casa nella Casa riapre”

San Giovanni Rotondo, 12 novembre 2020. Nel marzo scorso, nel pieno della prima ondata della pandemia, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza aveva individuato e messo a disposizione degli operatori sanitari di area Covid una struttura ricettiva per tutelare anche le famiglie di quei professionisti che, per prudenza, non avevano modo di isolarsi, nelle proprie abitazioni, dai familiari, per tenerli il più possibile al sicuro.