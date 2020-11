“Covid hotel”, alberghi che ospitano malati: uno è nel Foggiano

Foggia, 12/11/2020 – (agi) Il covid si combatte anche in albergo. Ma non è una vacanza. La pandemia, cambia il volto di molte cose, delle città, dei rapporti e la rete sociale si salda. In questa nuova geografia tutte le regioni italiane, ognuna per la sua parte, stanno lavorando per prepararsi a cogliere le opportunità che possono derivare da quelle strutture che, una volta riadattate, possono servire al contrasto del coronavirus o, quantomeno, ad accogliere quei pazienti che per innumerevoli ragioni, non hanno bisogno di urgenti cure ospedaliere. In provincia di Foggia, al momento, esiste un solo albergo Covid. Si trova a Lucera ed è un ex albergo a quattro stelle che si trova in via Pietramontecorvino, alla periferia del centro foggiano, dato in gestione ad una curatela fallimentare in attesa di essere venduta all’asta. La struttura potrebbe ospitare fino a 80 posti anche se sono meno di una decina i positivi, tutti italiani, che sono ospitati. (agi)