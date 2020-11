Dad o scuola in presenza? Tensione fra genitori a Foggia

(fonte: gazzetta.it). Momenti di tensione questa mattina tra genitori di alunni che frequentano l’Istituto San Pio X in via Mastelloni, zona semi-periferica di Foggia. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla calma. Stando alla ricostruzione dei militari, pare che le tensioni siano nate tra alcuni genitori che hanno scelto per i propri figli la didattica in presenza e altri che hanno scelto la didattica a distanza. Al centro delle polemiche il modo in cui vengono gestite le classi e la ripartizione degli insegnanti tra dad e didattica in presenza. La scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza segue le decisioni prese dalla Regione Puglia e dal Tar negli ultimi giorni.