Foggia. Sciopera il settore pulizie e multiservizi

Sciopero settore pulizie e multiservizi

per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da 7 anni!

Foggia, 12 novembre 2020

“E’ inaudito che a lavoratori senza i quali ospedali, case di cura, scuole,

fabbriche, mezzi di trasporto, uffici pubblici e privati sarebbero inaccessibili,

venga negato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Registriamo la

realtà di datori di lavoro che con la pandemia hanno fatturato milioni di euro

in più grazie al lavoro di migliaia di lavoratrici e lavoratori che

quotidianamente mettono a rischio la propria salute per garantire il

funzionamento del sistema pubblico e privato, anche nella nostra Provincia.

Si tratta di imprese, molte anche multinazionali, che però non riconoscono il

contributo determinante di chi lavora nel settore delle pulizie e dei

multiservizi non garantendo aumenti contrattuali, tutele dirette ed indirette,

welfare e giuste risposte sociali. Se questo periodo ci ha insegnato qualcosa –

affermano i Segretari di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTrasporti Foggia

Angela Villani, Angelo Sgobbo e Antonio Montereale – è che a tanti lavoratori

e lavoratrici, che fino ad oggi sono stati sempre nell’ombra, debba essere

riconosciuto il giusto valore e ruolo centrale nel sistema lavoro odierno”.

A fronte dell’indisponibilità delle associazioni datoriali ad arrivare alla firma

del nuovo CCNL, ormai scaduto da 7 anni, le Segreterie Nazionali hanno

proclamato lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del settore pulizie e

multiservizi per il giorno 13 novembre.

Lo sciopero del prossimo venerdì segue le altre iniziative già messe in

campo nelle scorse settimane dai sindacati unitari del settore alle quali le

aziende non hanno dato seguito.

“Ora basta! È ora di firmare il Contratto! Ora sciopero!” concludono le

Segreterie Filcams Fisascat e Uiltrasporti.