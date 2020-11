“Grande Carro”, rimessione in libertà per Corcelli dopo Riesame

(statoquotidiano.it). Bari, 12 novembre 2020. Con recente provvedimento, la terza sezione Penale del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della Libertà (Presidente Giulia Romanazzi) ha disposto l’annullamento dell’impugnato titolo cautelare per Pasquale Corcelli, nato a Foggia il 4 marzo 1961, tra i 48 indagati (41 in carcere, 7 ai domiciliari), coinvolti nell’operazione “Gran Carro” dei Carabinieri del R.O.S. e del Comando per la Tutela Agroalimentare che – con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti – hanno dato esecuzione lo scorso 27 ottobre 2020 alla relativa ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, su richiesta della Procura Distrettuale barese.

Corcelli, per il quale è stata disposta l’immediata rimessione in libertà, è stato difeso dall’avvocato Matteo Murgo del Foro di Bologna.

LE ACCUSE, A VARIO TITOLO. Come anticipato, i 48 soggetti sono stati indagati a vario titolo per “associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi/esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anche con riferimento a quelle UE) ed altri delitti, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 C.P, per aver agevolato le attività di una organizzazione mafiosa”.

54 in totale gli indagati (per uno non c’è stata istanza cautelare del PM), non accoglimento della misura cautelare, per tutti i reati contestati agli stessi, per 5.

Il Gip relativo all’ordinanza di misura cautelare è il dottor Giuseppe De Benedictis, con istanza cautelare avanzata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari, nelle persone delle dottoresse Lidia Giorgio e Bruna Manganelli.

Altra rimessione in libertà, in seguito al riesame, anche per Maurizio Quercia, nato a Foggia il 22 ottobre 1985, coinvolto anch’esso nella citata operazione.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it