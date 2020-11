Il Covid frena la mitilicoltura del Lago di Varano: “Vendita diminuita del 90%”

Gargano, 12 novembre 2020. Con l’emergenza epidemiologica del Covid-19 uno dei settori più messi in ginocchio è quello legato alla pesca. La carente richiesta da parte dei ristoranti, costretti a chiudere con il nuovo Dpcm, ha attaccato anche i 25 allevatori dell’Ostrica San Michele del Lago di Varano. La vendita di questa specialità, rinomata nei migliori ristoranti stellati italiani e esteri, è diminuita del 90 %.

“Il coronavirus ci ha bloccati – ha dichiarato Vincenzo Falco, Presidente del Consorzio Pescatori Lagunari di Ischitella – Prima di questo virus, si vendevano 5-6.000 ostriche a settimana, ora vendiamo circa 5-600 pezzi”. Altra difficoltà di questo periodo è il trovarsi tutte queste ostriche invendute con le nuove, che da stato di “seme”, sono ora in fase di crescita.

Fotogallery Vittorio Agricola

Gargano, 12 novembre 2020. Con l’emergenza epidemiologica del Covid-19 uno dei settori più messi in ginocchio è quello legato alla pesca

Intanto, in vista del Natale, gli allevatori non si abbattono e si stanno preparando nell’offrire comunque la vendita del prodotto. “Grazie al nostro manager Armando Tandoi l’Ostrica San Michele è venduta online – ha riferito Falco, aggiungendo – Anche con questa situazione critica, siamo in procinto di aprire in loco un centro di spedizione. Bisogna andare avanti e crederci, con pazienza e fiducia”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola