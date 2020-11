La cantina adibita a laboratorio per bombe: arrestato incensurato nel Foggiano

Torremaggiore (Foggia) – (gazzettamezzogiorno) Aveva adibito una cantina della propria abitazione a laboratorio dove confezionava esplosivi per poi rivenderli al mercato nero. Con l’accusa di detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo, la Squadra Mobile della Questura di Foggia, ha tratto in arresto a Torremaggiore (Fg) un incensurato del luogo.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo fino alla cantina dove hanno trovato e sequestrato un considerevole quantitativo di esplosivo in polvere, nonché tutto l’occorrente per costruire delle bombe artigianali micidiali, il tutto conservato in un luogo inidoneo alla conservazione, con grave rischio per l’incolumità delle famiglie residenti nello stesso stabile. È stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto. (gazzettamezzogiorno)