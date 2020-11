Lopalco “I casi non sono aumenti per le discoteche in estate”

(norbaonline). “Questa estate il maggiore afflusso turistico, anche in termini di discoteche e spiagge, lo abbiamo avuto nel Salento, eppure il Salento non e’ la zona della Puglia piu’ in crisi. E’ piu’ in emergenza il nord della regione. L’affollamento nelle discoteche o nelle spiagge non ha una correlazione con quanto sta accadendo adesso ed è frutto di comportamenti individuali e sociali avuti all’inizio dell’autunno“. Lo ha sostenuto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervistato in radio.