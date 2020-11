M5s, prima gli Stati Generali poi il voto sulla giunta con Emiliano in Puglia

(statoquotidiano). Foggia, 12 novembre 2020. Slitta a dopo gli Stati Generali la votazione su Rousseau che riguarderà la scelta di entrare o meno nella giunta di Michele Emiliano. Il prossimo weekend del M5s sarà dedicato alla creazione di gruppi di lavoro per redigere un documento di sintesi delle varie proposte presentate a livello regionale. I nomi dei delegati dalla Puglia sono top secret, mentre si conoscono, pubblicati sulla pagina pugliese del M5s, i nomi dei relatori che concluderanno il dibattito, e che sono stati votati. Sono 30, dalla Puglia ci sono Antonella Laricchia e Antonio Trevisi. Lunedì, a congresso finito, si potranno probabilmente conoscere i nomi dei delegati nazionali, i consiglieri comunali, gli attivisti, i parlamentari designati nel ruolo, 24 in tutto.

Ma come voterà la Capitanata sull’assessorato con Emiliano, incarico per cui è stata indicata Rosa Barone? Barone Assessore. M5s diviso su accordo con Emiliano, voto su Rousseau

Chi non è d’accordo è molto netto nell’esprimersi, fra i pochi che hanno dichiarato il voto su Rousseau. Sarà “no” per il consigliere comunale di Foggia Giuseppe Fatigato: “Abbiamo sempre avuto una strategia di andare da soli e fare il nostro percorso, oggi ci viene proposto un assessorato ma perché, che tipo di opposizione puoi fare? Poi gli attivisti voteranno e si deciderà per il sì o per il no, io resterò contrario per tutta la vita, abbiamo sempre detto ‘né a destra né a sinistra’. Allora se un sindaco, non dico Landella ma in qualunque città, ci proponesse un assessorato che facciamo, siamo cani sciolti, ognuno va per conto suo? Questa cosa non deve avvenire”.

Contraria la consigliera regionale Antonella Laricchia, la parlamentare Rosa Menga, contraria Grazia Manna, attivista, candidata alle ultime regionali nel 2015: “Voterò no a prescindere dall’assessorato che ci verrà proposto, non lo reputo giusto perché l’accordo avremmo dovuto farlo prima, non ora. In campagna elettorale so di molti attivisti che erano favorevoli all’accordo con Emiliano, il voto sulla piattaforma non sarà scontato”.

Il senatore Marco Pellegrini ne ha parlato con il capo politico Vito Crimi e con gli attivisti, “non ho esplicitato il mio voto né sui social né alla e alla stampa- scrive su facebook. “In una comunità grande come la nostra è fisiologico che ci siano posizioni diverse, specie quando si dibatte di questioni così sentite e così delicate. In democrazia nessuna opinione deve avere più valore di quella di altri, nessuno deve ritenersi più influente di altri, nessuno deve considerarsi il depositario dell’ortodossia e dei valori fondanti della forza politica nella quale si milita. Nei consessi democratici – come il nostro – si vota e si decide a maggioranza. Così faremo anche questa volta, votando su Rousseau”.

Paola Lucino, 12 novembre 2020