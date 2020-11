Manfredonia, Giulia Scarano intervistata da TV Sorrisi e Canzoni

Manfredonia, 12/11/2020 – (sorrisi) Quattordicenne di Manfredonia, con una parlata foggiana irresistibile, Giulia Maria Scarano, appena entrata nel reality di Raidue “Il Collegio”, si è fatta notare perché ha nascosto un caciocavallo nell’armadietto e ha cercato di corrompere la sorvegliante con il cibo pugliese portato da casa: formaggio, olive e… “scaldatelli”.

Giulia, che cosa sono?

«Gli scaldatelli sono i taralli, ma quelli grandi però. Noi li mangiamo a merenda, anche col salame, o per l’aperitivo. Io ne vado pazza».

Sai anche cucinare?

«Mia mamma, Antonella, non mi fa cucinare perché sennò le incendio casa. So fare solo la cotoletta. Ma resta sempre cruda».

Ti sei guadagnata la divisa del Collegio nella seconda puntata con un’interrogazione sulla regina Margherita di Savoia. Sei forte in Storia?

«Storia non mi viene difficile, perché ho una bella parlantina. So allargare i concetti e sembra che ne so di più».

Che classe frequenti?

«La seconda liceo scientifico, anche se ho soltanto 14 anni, perché ho fatto la primina».

Materia preferita?

«Matematica. Mi piacciono tutte le cose un po’ da esaurimento mentale: calcola qua, calcola là».

Perché ti chiamano “La Contessina”?

«Mio padre, Mimmo, è “Il Conte”, e io la Contessina perché siamo “nati comodi”: l’unica che fa i servizi in casa è mamma. Il mio habitat naturale è il divano».

Guardi la tv?

«Guardo tanti film di Checco Zalone, il mio idolo. Sogno di recitare con lui».

Da grande cosa vorresti fare?

«Il chirurgo estetico. Ho la fissazione per i nasi storti. Se ne vedo qualcuno, lo vorrei aggiustare». (sorrisi)