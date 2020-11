Manfredonia. Matteo Rignanese – Innocenza Starace “La verità sulla morte di Giusy”

(statoquotidiano) Manfredonia, 12 novembre 2020. “Chiarezza e verità su quanto è accaduto”. 16 anni oggi dall’omicidio di Giusy Potenza, 15enne di Manfredonia uccisa il 12 novembre 2004, con corpo ritrovato il giorno dopo, nei pressi di una scogliera in località Chiusa dei Santi, località Macchia di Monte Sant’Angelo, a ridosso dello stabilimento ex Enichem.

Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio, il sig. Matteo Rignanese, nonno di Giusy, e l’avvocato Innocenza Starace, legale della famiglia “chiedono nuovamente, nel rispetto del ragazza, che possa essere fatta chiarezza su quanto accaduto. A distanza di 16 anni, ancora non si è avuta la verità sull’omicidio e su quanti hanno avuto eventuali responsabilità per la morte della giovane”.

“La morte di Giusy – dice a StatoQuotidiano l’avvocato Starace – rappresenta il primo femminicidio della nostra provincia. Una violenza inaudita su una ragazza minore; speriamo ora che, dal cielo, possa proteggerci e intercedere per tutti noi. ”

Si ricorda come per l’omicidio di Giusy è stato arrestato, al tempo, il pro cugino della minore, Giovanni Potenza. Per i fatti, l’uomo – all’epoca 27enne – era stato condannato a 30 anni di detenzione in via definitiva. Due amiche della minore sono state invece assolte dai reati alle stesse ascritte.

“La sofferenza di Matteo e della moglie continua tutti i giorni”, aveva detto a StatoQuotidiano l’Avvocato Innocenza Starace, che seguì al tempo la vicenda, a livello legale, ed è stata autrice anche di un testo correlato ai fatti (“Non ce lo dire a nessuno” – Diario dell’avvocato di Giusy Potenza – Editore: La Meridiana – 2006). “Anche Giuseppina, la nonna di Giusy, si è ammalata gravemente, per quanto ha sofferto in questi anni”.

“La ragazzina è stata raggirata da tante persone che ha incontrato nella sua vita. Esattamente come avviene nel Pinocchio di Collodi. Purtroppo, nel momento in cui comprende che gli unici a poterla aiutare sarebbero stati i suoi familiari, gli invoca inutilmente”. Inutilmente perchè “sopraffatta dalla violenza del suo assassino, che, colpendola al volto, ha cercato di distruggerne l’immagine per sempre. Ma così non è stato, se dopo 15 anni il dolore per la morte di Giusy vive in tanti uomini e ragazzi del territorio”.

