La Torre “Dichiarazioni Riccardi? Valutiamo querela, a noi interessa combattere il virus”

(statoquotidiano, ore 20:29). Manfredonia, 12 novembre 2020. “In questa fase siamo impegnati h24 nel fronteggiare l’emergenza Covid, e non abbiamo tempo per replicare, o prestare il fianco ad accuse infamanti e fuori luogo. Stiamo lottando per il contenimento del contagio e per salvare le vite altrui”. “Rispetto alle dichiarazioni di Angelo Riccardi, presenteremo a breve una querela per diffamazione nei suoi confronti”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il dr. Michele La Torre, fondatore della Cooperativa Santa Chiara di Manfredonia, che gestisce la Casa di riposo Stella Maris, e il Centro Diurno Santa Chiara, entrambi di Manfredonia, con prima struttura interessata di recente da un focolaio con positività al Covid_19 di ospiti e operatori.

Nessuna dichiarazione, per quanto sopra riportato, sui presunti decessi di ospiti per causa Covid, e su ulteriori aggiornamenti.