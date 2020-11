“Oggi Mattinata è in festa per una sua figlia CENTENARIA: Maria Salcuni”

Mattinata, 12 novembre 2020. “Avrei voluto, insieme all’intera Giunta Comunale, far visita a nonna Maria, ma la contingenza ce lo impedisce. Abbiamo inviato un mazzo di rose rosse, simbolo dell’affetto dell’intera comunità mattinatese nei confronti di chi, come Maria, ha viaggiato per un secolo con la nostra amata Mattinata. Appena tutto tornerà alla normalità, speriamo al più presto possibile, consegneremo personalmente alla nostra “centenaria” una targa, testimonianza di un giorno speciale e da ricordare.

Tutta Mattinata guarda a Nonna Maria non solo come pilastro della memoria da preservare, ma anche e soprattutto come faro di speranza, di cui oggi tutti abbiamo bisogno.

Grazie per il contributo che attraverso la Sua vita di moglie, mamma e cittadina, ha dato alla nostra comunità. A nome di tutti i cittadini di Mattinata AUGURI. Il Sindaco”.