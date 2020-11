Scomparso il 16enne Francesco di Foggia, annuncio ieri a “Chi l’ha visto”

12/11/2020 – (andriaviva) Era ospite di una comunità cittadina, Francesco il 16enne di cui non si hanno più notizie dallo scorso 7 novembre. A seguito della regolare denuncia di scomparsa, sono immediatamente scattate le ricerche del giovane, a quanto sembra proveniente dalla provincia di Foggia e che vedono attivamente impegnati i Carabinieri di Andria, insieme ai colleghi di Foggia e Bari. Francesco ha con sé il cellulare che risulta comunque spento. Come accade in questi casi, è stata diramata la segnalazione di scomparsa per tutto il territorio nazionale, anche se le ricerche sono maggiormente concentrate sui luoghi in cui Francesco frequentava o si trovano parenti ed amici.(andriaviva)

Francesco

Sesso:M

Età:16 (al momento della scomparsa)

Corporatura:normale

Statura:155

Occhi:castani

Capelli:castani

Abbigliamento:Maglione verde, jeans strappati, zaino blue della Nike

Scomparso da:Andria (Barletta-Andria-Trani)

Data della scomparsa:07/11/2020

Data pubblicazione:10/11/2020