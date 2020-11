Sindaco d’Arienzo: “Mi spiace, ma devo farlo: scuole e mercato chiusi a Monte”

Monte Sant’Angelo, 12 novembre 2020. “So di mettere in difficoltà molti genitori che lavorano. Comprendo il dolore di tante famiglie. Condivido le preoccupazioni delle attività commerciali, stremate da un periodo di sacrifici e impaurite dall’ipotesi di altre chiusure. Mi dispiace per gli sforzi enormi che hanno dovuto compiere le scuole per poter garantire ai nostri figli la didattica in presenza. Non è stato sufficiente, purtroppo. La salute non può e non deve passare in secondo piano!”. Così Pierpaolo d’Arienzo , Sindaco di Monte Sant’Angelo che annuncia in un videomessaggio sui canali social istituzionali del Comune la chiusura delle scuole e relativa didattica a distanza per tutti e la chiusura del mercato settimanale.