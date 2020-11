Ultima Ora. Ordigno distrugge auto a San Giovanni Rotondo

(statoquotidiano, ore 21:37). Un ordigno rudimentale ha distrutto un’autovettura in via Sant’Antonio a San Giovanni Rotondo. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Sul posto: i Carabinieri, gli agenti della polizia locale, i Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. Danni ingenti per altre 3/4 autovetture parcheggiate nell’area, ma anche per gli stabiliti adiacenti. Tanta paura tra i residenti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

fotogallery statoquotidiano.it – riproduzione riservata