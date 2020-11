Verso la chiusura della verifica di giunta, bilancio a Fdi, sicurezza e legalità a Fi

(Stato Quotidiano) Foggia. La verifica di giunta potrebbe concludersi entro venerdì con la firma delle deleghe, al bilancio e alla sicurezza e legalità, da parte di due nomi esterni. Il primo è stato indicato da Fdi, il secondo da Fi. A ricoprire il ruolo che fu di Antonio Bove (attualmente la delega al bilancio è in carico al sindaco) sarà, secondo indiscrezioni, Rosario Narciso, consulente del lavoro. Il dialogo fra il sindaco e la delegazione politica del partito in consiglio comunale si era impantanato sul nome di Claudio Amorese, com’è noto. E’ stato chiaro sin da subito che la delega di Sonia Ruscillo non sarebbe stata rivista, dunque Fdi ha rilanciato con un’altra delega di peso.

Per quanto riguarda Forza Italia si erano già diffuse le voci di un nome femminile, un’assessora, alla sicurezza e legalità al posto dell’attuale Cinzia Carella. Potrebbe subentrare Alessandra Loretti, commercialista, 45 anni, è stata revisore dei conti in Amgas nel triennio 2017/2020. Mantenendo le altre deleghe femminili (Sonia Ruscillo, Anna Paola Giuliani, Raffaella Vacca e Claudia Lioia) la giunta sarebbe composta da 5 donne e 4 uomini, con il sindaco Landella 10.

Se i cambi fossero questi sarebbe un “ritocco” per riequilibrare la rappresentanza dei partiti, sebbene non manchino le critiche sia verso i criteri scelti sia verso i beneficiari di questi incarichi, società partecipate comprese. Queste nomine andranno a scadenza almeno fino a dicembre, successivamente si potrebbe tornare a parlarne con gli “indipendenti” (Maffei, Fiore, Negro, Citro, Rignanese) consapevoli di quanto contino i numeri in aula comunale al momento del voto.