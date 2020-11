Zullo: “Consulenze AGER e le strane coincidenze”

Bari, 12 novembre 2020. “Il noto comico Pinuccio direbbe ‘coincidenze’… e tale deve essere quella che vede la dottoressa Alessandra Signorile fra i consulenti dell’AGER (l’Agenzia regionale dei rifiuti), per la precisione quella che (secondo il quotidiano Repubblica-Bari) avrebbe avuto un compenso di 2.500 euro per compilare solo 2 buste paga, ma anche presidente della squadra di calcio femminile Pink Bari dove (COINCIDENZE!) la moglie di Gianfranco Grandaliano (direttore AGER), la dottoressa Isabella Cardone, è team manager. “Insomma sempre tutto tra noi … o meglio tra loro. Coincidenze.. direbbe Pinuccio”. Lo dice in una nota il consigliere regionale Zullo.