Cagnano Varano, tutto pronto per il campionato italiano di JetSurf

Cagnano Varano, 12 novembre 2021 – Il suggestivo Lago di Varano si prepara ad ospitare l’ultima tappa del Campionato Italiano di JetSurf, la nuova disciplina di motosport, basata su una tavola motorizzata. La manifestazione, che si svolgerà a partire dalla mattinata di domani 13 novembre, avrà luogo presso l’Idroscalo Ivo Monti.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi questo pomeriggio presso la sala consigliare del Comune di Cagnano Varano, è stata presentata la manifestazione da parte degli organizzatori: il presidente dell’associazione sportiva “Surf Boom” Cristian Stefania, il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica MotoSurf Mihulka Oleh, il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo, l’assessore allo sport Giovanni Iannone e l’assessore alla cultura e al turismo Michele Coccia. Alla manifestazione è prevista anche la presenza di una rappresentanza dell’Unione Internazionale Motonautica.

“Il nostro lago ha una vocazione, ormai da cent’anni, di tipo produttivo della pesca e della mitilicoltura – ha riferito il sindaco Di Pumpo – Questa è l’integrazione giusta che ha bisogno la nostra laguna: novità, turismo e manifestazioni di questo tipo”. L’evento con molta probabilità aprirà la strada per la candidatura del Lago di Varano come tappa per il prossimo campionato mondiale di JetSurf, che si terrà l’anno prossimo.

Articolo di Valerio Agricola, servizio a cura di Giuseppe Laganella, riprese e montaggio di Vittorio Agricola.