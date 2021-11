Dipendenza dal gioco d’azzardo: natura, statistica e prevenzione

(nota stampa). La statistica dimostra, che tante persone trovano un rifugio nel gioco d’azzardo, allontanandosi dalla frenesia quotidiana o dal problemi personali almeno per un po’. Molti di loro sono consapevoli del fatto che non vinceranno, questo accade nella maggior parte dei casi. Più prudenti scommettono solo denaro che psicologicamente pronti a perdere. Ma c’è una categoria di giocatori per le quali la passione per un gioco può portare a conseguenze irreversibili.

Ludopatia è una dipendenza patologica dal gioco d’azzardo (casinò, roulette, slot machine, carte, giochi per computer) che ha un potere enorme, la capacità di impossessarsi della mente sana di una persona.

Come Riconoscere La Dipendenza Dal Gioco?

Inutile dire, che il business del gioco d’azzardo presuppone i guadagni sulle persone che si divertano giocando e allo stesso tempo rischiano il proprio denaro per vincere.

Su Internet oggi puoi trovare casinò online, che offrono le slot machine, video poker, blackjack e altri giochi dal suo portafoglio. Molti di loro hanno costruito una base di clienti fissi nel corso degli anni e sono legali in Italia e muniti dalla licenza ADM. Casinò online sicuri offrono modi per identificare la dipendenza e fornire assistenza, fino all’esclusione dei giocatori dall’elenco dei clienti. Poiché il numero di persone che non possono controllare le proprie abitudini di gioco aumenta costantemente, è stata introdotta la politica del gioco responsabile. L’iniziativa appartiene a sviluppatori di software, agenzie governative e società di audit che controllano l’integrità delle macchine.

Un punto di svolta nella formazione della dipendenza dal gioco può essere qualsiasi evento negativo nella vita personale o professionale: separazione, delusione nelle relazioni, perdita del lavoro e delle linee guida della vita, crisi professionale e personale.

Regioni Italiani Che Giocano Di Più

I giochi online stanno diventando sempre più popolari e quasi ogni uno di noi nel tempo libero ha provato a giocarne un video gioco o una slot machine. La situazione si è aggravata particolarmente durante la pandemia di coronavirus, una volta che ci siamo trovati chiusi tra quattro mura di casa, cerchiamo di occuparci di qualcosa e spesso tante persone scelgono il gioco d’azzardo, anche se questa non è l’opzione migliore.

Sulla base dei dati raccolti dall’ADM a settembre si può concludere, gli italiani giocano e giocano molto.

Si scopre, che la maggior parte delle persone che giocano d’azzardo vive nella regione Lombardia, portando la reggione nel primo posto della classifica. In altri regioni la situazione non è stata molto differente:

1. Lombardia – 1,9 miliardi di euro;

2. Campania – 1,1 miliardi di euro;

3. Lazio – 1,03 miliardi di euro.

La chiusura dei casinò reali e sale da gioco ha solo rafforzato internet casinò e spinto i giocatori di scommettere online. Nel 2020 le scommesse online sono ammontate a 49,2 miliardi di euro, ovvero il 35% in più, rispetto al 2019, sono il 55,7% del totale delle scommesse in Italia. Puoi leggere informazioni più dettagliate qui.

Prevenzione Della Dipendenza Dal Gioco

L’aspetto più importante della prevenzione della dipendenza dal gioco è il rafforzamento dei legami intrafamiliari, l’instaurazione di contatti sociali, l’armonizzazione delle relazioni nell’ambito professionale e personale.

In particolare è importante:

mostrare un interesse informale per gli affari e gli hobby dei propri cari;

incoraggiare sport, hobby positivi;

sostenere le tradizioni familiari: riunirsi allo stesso tavolo per cena, celebrare eventi familiari, festività, ecc;

trascorrere regolarmente i fine settimana e le vacanze insieme;

essere emotivamente vicini l’uno all’altro, mostrare disponibilità ad ascoltare, sostenere, aiutare e non giudicare;

Una persona cresciuta nel ambito di una famiglia amorevole e solidale ha un’alta resistenza alla formazione della dipendenza dal gioco. (nota stampa).