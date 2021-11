San Giovanni Rotondo (Foggia), 12/11/2021 – “Stamattina una nuova visita del regista Abel Ferrara e del suo team, qui a San Giovanni Rotondo per un altro importante sopralluogo per il suo ultimo film.

Stamattina si è incentrato sull’analisi del posto per il racconto di cui tratterà parte di questo grande lavoro di respiro internazionale, la storia del 14 ottobre 1920, quando a San Giovanni Rotondo si verificò la strage più drammatica del biennio rosso in Italia. Una grande opportunità per il nostro territorio e la storia del nostro paese!”.