Manfredonia, cagna che aveva partorito da poco investita: recuperati cuccioli

Manfredonia (Foggia), 12/11/2021 – “Aveva partorito da pochi giorni la cagna investita/ deceduta 8 novembre vicino alla caserma dei vigili del fuoco nei pressi del porto industriale di Manfredonia. Alcuni residenti del posto ci segnalavano che da poco aveva partorito. Da subito sono parte le ricerche per recuperare la cucciolata purtroppo con esito negativo. Stamattina presto un signore che si stava recando nei pressi del porto per una battuta di pesca ad un tratto sentiva dei lamenti di cuccioli al di sotto del ponte scoprendo così i cuccioli che da giorni stavamo cercando”.

“Il signore contattava immediatamente la sezione ENPA di Manfredonia visto lo stato di salute e la pericolosità del recupero. I cuccioli sono 9 tutti vivi ma non in buone condizioni, ora sono al caldo ed hanno avuto una buona poppata di latte caldo. Grazie al Sig. Duilio L. Per tempestivo intervento ed averci dato aiuto al recupero di queste anime innocenti”.

Lo riporta Marco Lupoli ENPA Manfredonia.