Manfredonia, continuano i vandalismi alle luminarie natalizie

Manfredonia (Foggia), 12/11/2021 – Sembrano non avere fine gli atti vandalistici subiti dalle luminarie natalizie di Manfredonia, presenti nella cittadina grazie all’intervento di Io Sono Partita Iva, “associazione di categoria nata nel 2021 a Manfredonia con il duplice obiettivo della difesa degli interessi degli imprenditori, dei titolari di attività commerciali e dei professionisti e per la promozione del territorio”. Già il giorno dopo l’inaugurazione, lo scorso 7 novembre, si erano registrati i primi atti dei vandali. “Stanotte sono state danneggiate le prime luminarie presenti nel fossato del castello. Oggi sono state prontamente riparate”, si scriveva nella pagina.



Già due giorni dopo si leggeva: “L’associazione “Io sono Partita IVA”, però, deve fare i conti con uno scarso buon senso ed il vandalismo di cui sono vittime le installazioni artistiche, già oggetto di numerosissimi danni e manomissioni che mettono seriamente a rischio la loro permanenza in città. Diversi già gli interventi di ripristino effettuati. Danneggiamenti che, in alcuni casi, come la sfera posizionata in Via Torre dell’Astrologo (Corso Manfredi, dinnanzi la Villa comunale) , ha registrato la recisione dei cavi elettrici delle luminarie”.

Ultimi, in ordine di tempo sono arrivate le manomissioni alle luci del perimetro presenti sul recinto del fossato del Castello. “Complimenti al quel bastardo che ha cercato, con qualche accendino di interrompere l’intera copertura di luci del perimetro. Che Dio vi prenda” scrive Saverio di Facebook. Le luci natalizie hanno riscontrato notevole successo di pubblico. Addirittura su Facebook si trovano eventi con gite su bus organizzate dalle cittadine vicine e persino da Volturino, per poterle visitare. Sarebbe un vero peccato doverle rimuovere, anche solo in parte, per colpa dell’idiozia di (si spera) pochi.