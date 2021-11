Mariarita Valentino: “Bisogna fare un ultimo sforzo, Prencipe unica scelta per il cambiamento”

(nota stampa). Non è stato semplice immergermi in questo sogno, ma presa la consapevolezza, ci ho creduto sin dall’inizio ed oggi posso gridare a gran voce di avere davanti a me la strada per percorrerlo e per tale ragione non posso che ringraziare la famiglia dei Progressisti Dem che mi ha accolto senza alcuna remora e tutti coloro che, con fiducia e senza pregiudizi, mi hanno sostenuta.

L’emozione, l’adrenalina, la voglia di fare e fare bene dominano la mia anima in questo momento poiché sono chiamata ad un compito nobile e importante: guardare negli occhi la mia città, ascoltare la voce dei miei concittadini e cercare con ogni mezzo possibile a mia disposizione di contribuire al cambiamento e alla ripresa.

Fiera di chiamarmi Mariarita Valentino e certa di essere stata indottrinata al riconoscimento e al tempo stesso alla totale indipendenza delle azioni e dei pensieri sono certa, consapevole della mia predisposizione alla vicinanza con i più deboli, i più bisognosi, gli esclusi e di chi vive difficolta quotidiane, perché di questo mi occupo da quasi dieci anni, di poter fare bene perché il sogno lo puoi intravedere ma tocca realizzarlo adesso.

Mi aiuterà nel mio percorso l’essere riuscita ad ascoltare le voci che non emettevano suoni, l’essere riuscita a sostenere chi non aveva neanche la forza di chiederlo quel sostegno e di aver teso la mano a chi non aveva troppe mani tese da scegliere e per questo mi verrà credo naturale ascoltare l’insofferenza, la delusione e il malcontento che regna tra i miei concittadini…quanto meno potrò essere certa di avere avuto la fermezza di assumere una posizione e non restare inerte di fronte a delle grosse responsabilità.

Chi mi affianca in questo percorso ha la faccia pulita, nuova, scevra da interessi personali ed economici e disinteressata a denigrare gli altri solo per esaltare se stessi poiché a questo abbiamo purtroppo assistito in questi duri mesi di campagna elettorale. Siamo andati avanti lo stesso, sicuri, certi di incontrare la fiducia di chi ci ascoltava e che poi, senza alcuna promessa, decideva di seguirci e di muoversi con noi alla realizzazione del sogno.

Siamo sulla linea di partenza, la città ci ha dato il titolo per mettersi in posizione di start alle linee della pista ma ora tocca correre, tocca continuare a sostenere l’unica persona in grado di imprimere il cambiamento agognato da tutti noi e per questo ci meritiamo l’Avv. Gaetano Prencipe alla guida di Manfredonia.

Un ultimo sforzo bisogna farlo, dobbiamo perseverare nell’obiettivo affinchè non si lasci per strada un progetto che dura da tanto tempo e che non ci possiamo permettere di farci strappare dalle mani, non ora e soprattutto non in questo modo.

Sono sempre alle linee di partenza ma io il traguardo lo vedo, lo vedono tutti quelli che ci hanno sostenuto e che ora più che mai devono continuare a farlo perché ho una certezza: so da che parte stare!!! (nota stampa).

A cura di Mariarita Valentino, Progressisti DEM Manfredonia – 12 novembre 2021)