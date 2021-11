Maxi-sequestro in azienda del Foggiano di vini privi di tracciabilità

Foggia, 12/11/2021- (norbaonline) L’Ispettorato centrale per la tutela della qualita’ e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole ha effettuatuato due sequestri per complessivi 10.550 ettolitri tra mosti e vini, per un valore di milione di euro, privi di documenti sulla tracciabilita’.

In particolare gli ispettori hanno controllato la documentazione tenuta da uno stabilimento del foggiano verificando che i vini presenti in cantina non erano registrati nel registro telematico del Sian.

Agli oltre 9.000 ettolitri di vino, del valore di circa 900.000 euro, non erano associate le relative documentazioni contabili. In uno stabilimento vinicolo del barese e’ stato accertato che circa 700 ettolitri di vini allo stato sfuso, per circa 100.000 euro, riportavano illecite indicazioni relative ai vitigni. (norbaonline)