Antonino: “Grazie di cuore al pubblico che mi ha seguito e supportato”

In fine un Grazie Sincero e Di Cuore al Signore di Casa Carlo Conti. Grazie Carlo per avermi voluto al tuo fianco in questa avventura meravigliosa, grazie per ogni singolo in bocca al lupo ricevuto poco prima di entrare nel tuo ascensore magico. Porto con me La tua onestà e il tuo enorme talento ricchezza e valore aggiunto che mi hanno fatto crescere anche in questa nuova avventura. Grazie di cuore al pubblico che mi ha seguito e supportato in questa avventura fantastica. Il vostro amore da 18 anni mi riempie il cuore. Grazie a Rai1 @rai1official per aver creduto in me e per questa preziosa possibilità”. Lo riporta in un post su Facebook Antonino Spadaccino.