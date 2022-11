Casa Sollievo: “Mi avete fatto sentire al sicuro, protetto e sostenuto”

FOGGIA, 12/11/2022 – Ha tenuto a nominarli ad uno ad uno, perché il sorriso di tutti «mi ha aiutato ad affrontare la mia malattia con più coraggio» e nel giorno del suo diciottesimo compleanno Nicolò ha ringraziato gli operatori della Pediatria Oncologica «per l’amore, il sostegno e la professionalità che ogni giorno date a tutti i pazienti».



Era solo un ragazzino quando per la prima volta entrò in Reparto pieno di «paure, dubbi e incertezze per il futuro», ma piano piano, con forza e fatica, anche il giorno della sua vittoria sulla malattia è arrivato e ora, da giovane uomo, augura il suo «in bocca al lupo a tutti i piccoli pazienti di pronta guarigione».