Elicottero caduto nel Foggiano, terminate le autopsie dei due piloti

FOGGIA, 12/11/2022 – E’ iniziata questa mattina dopo le 9.30 ed è ancora in corso l’autopsia sui corpi dei due piloti dell’elicottero Alidaunia precipitato sabato scorso sul Gargano.

Nell’incidente sono morte sette persone tra cui i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, di 60 e 39 anni. A quanto si apprende i famigliari delle vittime non hanno nominato i consulenti di parte. I funerali di Ippolito saranno celebrati domenica, quelli di Nardelli lunedì, entrambi nella cattedrale di Foggia.

Alla cerimonia funebre sarà presente il gonfalone della città accompagnato da una delegazione del Comune. La bandiera della città di Foggia sarà esposta a mezz’asta nelle sedi comunali. La procura ha aperto una inchiesta per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo e, al momento, non ci sono indagati.

AUTOPSIE CONCLUSE

Sono terminate poco fa le autopsie sui due piloti dell’elicottero dell’Alidaunia, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, di 60 e 39 anni, deceduti nel disastro aereo avvenuto sabato scorso nel Gargano e costato la vita a 7 persone. Gli accertamenti autoptici e quelli tossicologici sono stati eseguiti dal professor Biagio Solarino, medico legale dell’Università di Bari, nell’obitorio dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo (Foggia). Ora la Procura di Foggia, che ha in corso un’indagine sul disastro aereo, concederà il nullaosta per il rilascio delle salme ai parenti per i funerali. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.