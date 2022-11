Foggia, mister Gallo: “Dobbiamo provare a vincere sempre”

StatoQuotidiano.it Foggia, 12 Novembre 2022.

Vigilia di campionato per il Foggia che domani con inizio alle 14:30, al Veneziani chiede strada al Monopoli, attualmente quarto in classifica. Per parlare del momento rossonero e dell’insidia della gara, è intervenuto in sala stampa mister Fabio Gallo. Queste sono alcune dichiarazioni:

“Una partita difficile come tutte. Un’altra partita di spessore ed un altro esame che dobbiamo superare nel miglior modo possibile. Affrontiamo una squadra con giocatori bravi, una rosa competitiva e troveremo le insidie che abbiamo trovato con l’Avellino. Non abbiamo tutti disponibili, alcuni sono influenzati. Con Pippo abbiamo giocato a Torino per 5 mesi. Un ottimo ragazzo, ho un ottimo ricordo però voglio provare a batterlo. Non vedo la classifica. So quello che dobbiamo fare, così come lo sanno i ragazzi nello spogliatoio. La continuità fa crescere e ti fa migliorare la classifica. Ci abbiamo provato lunedì e non siamo riusciti, ci riproveremo domani, consapevoli che affronteremo una squadra attrezzata per un ottimo campionato. Adesso quinto o quarto non mi porta a niente. Preferisco che ci sia continuità di prestazioni, e miglioramento dell’ autostima e nell’aspetto tecnico, tattico, fisico e realizzativo. Il Foggia in questo momento riattacca in avanti, sta migliorando la condizione. Questa squadra non ha caratteristiche nel palleggio ma nello strappo. Questa squadra con questi giocatori non avrà mai il predominio del gioco. Non siamo ancora così pronti per avere giocatori offensivi ma non è scritto da nessuna parte che giocando con tanti giocatori offensivi si facciano più gol. Odjer è un giocatore del Foggia e non è un doppione di Petermann. Può fare il play o la mezzala con determinate caratteristiche. Lui può giocare a 2 ma nessun altro può farlo”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 12 Novembre 2022