Manfredonia, incendio in via Monfalcone: intervento dei Vigili del Fuoco

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/11/2022 – Ieri sera si è verificato un principio d’incendio in un appartamento in Via Monfalcone a Manfredonia, dove a causa di un corto circuito che ha interessato il frigorifero, vi è stato un principio di incendio, immediatamente segnalato dagli abitanti della zona. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Manfredonia sono giunti sul posto, spegnendo subito le fiamme e mettendo in sicurezza la bombola del gas della cucina. In quel momento per fortuna in casa non c’era nessuno. Lo riporta Radio Manfredonia Centro.