Manfredonia, vescovo Moscone: “Nel letto d’ospedale si diventa povero”

Nel letto d’ospedale si diventa povero, incapace delle funzioni più semplici e naturali, sfidato dalla fragilità e sofferenza non puoi che affidarti alle mani e cuori ricche di amorevolezza e professionalità di fratelli e sorelle. Si tratta della relazione tra il malcapitato ed il Samaritano: relazione che arricchisce il primo senza impoverire gli altri. È quanto sto vivendo con serenità e pazienza in Casa Sollievo. Ma c’è anche lo scarto: è più subdolo e passa inosservato, magari sostenuto da norme di diritto e punte di statuto. Lo so che dai diamanti non nascono fiori…e che il Signore rialza dall’immondizia! Allora, in discarica, per Casa Sollievo, posso essere letame perché fioriscano gemme di carità.”