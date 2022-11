No Energas, Starace: “Manfredonia si è già espressa tramite referendum”

Manfredonia (Fg), 12 novembre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Matteo Starace, referente Caons:

Giungono voci di un ritorno di fiamma per l’installazione di un megadeposito di GPL in località S.Spiriticchio a circa 2 km di distanza dal centro abitato di Manfredonia. Chiediamo, ancora una volta, a tutti i cittadini di vigilare e prepararsi, se necessario, ad affrontare altre situazioni difficoltose per difendere la sicurezza , l’economia e la volontà della nostra comunità. Vogliamo ricordare alle istituzioni governative che Manfredonia si è espressa tramite un referendum che ha visto il 97%, circa, di voti “NO ENERGAS”.

A sostegno del NO all’ENERGAS sono stati sviluppati tutti gli studi possibili ed opportuni che hanno dimostrato che solo l’ignoranza, la prepotenza e il dio denaro possono surrogare la scelta di tale installazione. Seguiamo con molta attenzione lo sviluppo della questione e, in attesa di novità in merito, invitiamo, ancora una volta, i cittadini a organizzarsi per eventuali mobilitazioni. Alle Istituzioni interessate lanciamo questo messaggio: “Nessuno deve pensare che si possa imporre ad una comunità, formata da diversi Comuni, di subire prepotenze e prevaricazioni. Né di affamare un territorio che, invece, ha bisogno di lavoro”.

Ing. Matteo Starace, Caons