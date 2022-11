“Novello reale”, l’iniziativa dell’Olivetti per valorizzare risorse locali e studenti

Statoquotidiano.it – Orta Nova, 12 novembre 2022 – Promuovere le produzioni vitivinicole, risorsa tipica del territorio dei Cinque Reali Siti, e valorizzare le competenze professionali degli studenti.

Per questa ragione, nel giorno di San Martino, quando per tradizione “il mosto gorgogliando divien vino”, dalle 19.00 alle 21.00 , si è svolto l’evento “Novello reale, succo vivo dei Cinque Reali Siti”, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “A. Olivetti”, con il patrocinio del Comune di Orta Nova e dell’Unione dei Cinque Reali Siti.

Così, con l’apporto degli studenti, è stato esposto, in una serie di stand, il vino delle cantine “Alcide de Gasperi” di Orta Nova, “Placido Volpone” di Ordona, “Apulia” di Stornara, “Casa Primis” di Stornarella, “60passi.Ladoganavini” di Orta Nova, per degustazioni accompagnate dalla varietà di taralli prodotti e messi a disposizione dal Panificio e Biscottificio Turchiarella, presente alla manifestazione con uno stand dedicato.

“La nostra ha voluto essere un’iniziativa nata dal desiderio di gratificare l’impegno degli studenti del quarto anno dell’indirizzo commerciale che hanno conseguito nei mesi scorsi già un primo titolo: la Qualifica di Addetto ai Servizi di Vendita” le parole della dirigente scolastica dell’Olivetti, Maria Carbone “Per il raggiungimento di questo obiettivo, tutti loro hanno profuso impegno non solo nello studio, ma anche in ben 400 ore di tirocinio in azienda, parte delle quali svolte nel periodo estivo. E certamente la manifestazione di ieri sera è stata anche un’occasione per celebrare le risorse tipiche del territorio”.

A dare il proprio contributo alla buona riuscita dell’evento, anche la Proloco di Orta Nova: “Abbiamo messo a disposizione i gazebo, l’impianto elettrico e i materiali per l’illuminazione” così il referente Carlo Gaeta, secondo il quale: “Super positiva è stata l’impressione sull’iniziativa dell’Olivetti. E c’è ancora tanto da fare per il nostro territorio nel quale molteplici sono le risorse e le prelibatezze da far emergere. A tale proposito, dobbiamo attivarci tutti e lavorare insieme”.

Dello stesso parere, anche il segretario della Coldiretti – sezione di Orta Nova e Manfredonia, Giuseppe Gentile, intervenuto alla manifestazione con uno stand dedicato e la proposta di una raccolta firme per una petizione da presentare al governo italiano.

“Si tratta di un’iniziativa che la Coldiretti sta realizzando su tutto il territorio nazionale e che coinvolge non solo le aziende agricole, ma anche i comuni consumatori” ha chiarito Gentile “L’obiettivo è chiedere al governo una legge che vieti la produzione, l’utilizzo e le importazioni di prodotti sintetici non naturali”.

Già ad inizio 2023, in effetti, potrebbero essere introdotte, nei paesi dell’Unione Europea e, quindi, anche in Italia, le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti sintetici, come carne prodotta in laboratorio, latte “senza mucche”, cioè prodotto chimicamente in fabbrica anziché negli allevamenti, e pesce “senza mari, laghi e fiumi”.

Il cibo così realizzato, in provetta, potrebbe presto inondare il mercato europeo.

“Pensare di vedere arrivare sugli scaffali cibi sintetici, probabilmente dannosi, fa preoccupare” ancora Giuseppe Gentile ai microfoni di Statoquotidiano ieri sera “Io sono padre di tre figli e da genitore vorrei tutelare la loro salute con prodotti naturali e, quindi, salutari”.

Insomma, un’occasione di incontro e di confronto la manifestazione dell’11 novembre scorso “Novello reale, succo vivo dei Cinque Reali Siti”. Un’esperienza “da ripetere e che” ha commentato ancora il referente della Coldiretti “speriamo sia la prima di una lunga serie”.