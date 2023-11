All’Unifg studenti e neolaureati sempre più vicini al mondo del lavoro: Talent Space for Dep

Talentspace for Dep ha concluso un primo ciclo di iniziative promosse per aprire le porte dell’Università di Foggia alle aziende, alle scuole, al territorio. – Ha dichiarato la prof.ssa Caroprese . – In questa settimana la Talentspace è stata un catalizzatore di incontri e riflessioni, un moltiplicatore di energia ed entusiasmo sia da parte delle aziende coinvolte che da parte dei colleghi Delegati dei Dipartimenti, degli studenti e laureati. Il nostro impegno sarà certamente rivolto a dare continuità a queste iniziative, come previsto dalle linee programmatiche del nostro Magnifico Rettore.

“La partecipazione al Talent Space, – ha dichiarato Silvia Pellegrini Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia – mi ha consentito di testimoniare la qualità e lo spessore dei corsi dell’Ateneo foggiano, e lo sforzo continuo dallo stesso profuso nell’assolvimento di quella terza missione che rappresenta una componente focale del mandato delle università. L’orientamento rappresenta un fulcro attorno al quale disegnare percorsi di conoscenze e competenze utili e spendibili nel mercato del lavoro, per il benessere collettivo e la crescita del territorio. Sono persuasa che dalla collaborazione avviata tra l’Ateneo e la struttura regionale potranno sempre più realizzarsi attività e misure pienamente in linea con un ” capolavoro ” di futuro”.

“Desidero ringraziare i Direttori di Dipartimento, le mie delegate prof.sse Mariangela Caroprese e Daniela Dato nonché tutti i colleghi e il personale amministrativo per aver reso possibile la realizzazione di questi eventi che hanno un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di sviluppo e crescita dell’Ateneo e del Territorio. – Ha dichiarato il Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio – Un ringraziamento particolare va ai partners e a tutte le aziende che hanno accolto il nostro invito partecipando con grande entusiasmo alle due manifestazioni TalentSpace Unifg e Talentspace for Dep realizzate per facilitare l’ingresso dei laureati nel mercato del lavoro e per offrire loro un ampio ventaglio di opportunità, mentorship e risorse. “

Grande l’entusiasmo che ha accompagnato la partecipazione di studenti e aziende. Quest’ultime, durante la manifestazione, hanno presentato le proprie realtà aziendali declinando i lavori per specificità di ambiti e competenze curriculari attraverso colloqui one-to-one finalizzati all’individuazione dei profili professionali in linea con le ricerche di personale.

L’evento Talent Space ha valorizzato le competenze degli studenti e laureati Unifg attraverso percorsi strutturati e innovativi, che non si sono limitati al semplice upload del curriculum vitae. Un evento nuovo per la città di Foggia, voluto e supportato dall’Area Orientamento e placement nella persona della Responsabile la dott.ssa Emilia Tullo, e dalle Delegate rettorali al Placement e all’Orientamento, le prof.sse Mariangela Caroprese e Daniela Dato, ma anche e soprattutto un evento sostenuto dai Direttori dei Dipartimenti Unifg e dai delegati dei Dipartimenti all’orientamento e placement, nonchè dalla Regione Puglia, presente nella giornata del 9 novembre con la Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, la dott.ssa Silvia Pellegrini.

Cinque giornate, sette Dipartimenti coinvolti (Scienze Mediche e Chirurgiche, Medicina Clinica e Sperimentale, Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, Economia, Economia Management e Territorio, Giurisprudenza, Studi Umanistici), 62 aziende e start up locali, pronte a rafforzare azioni di networking e orientamento al lavoro per dare voce ai circa 600 iscritti tra studenti e neo laureati Unifg.

Ad integrazione del comunicato stampa si riporta di seguito il RESOCONTO DEL TALENTSPACE UNIFG che si è svolto nei giorni 26 – 29 settembre 2023

Si sono concluse il 29 settembre le quattro giornate-evento Unifg Talent Space, un format innovativo dedicato al futuro del lavoro e alla promozione dell’occupabilità dei giovani, organizzato a partire dal 26 settembre dall’Area Orientamento e Placement, in sinergia con il Career Development Center ed il Laboratorio di Bilancio di Competenze dell’Università di Foggia.

Un evento partecipato e coinvolgente che ha visto il susseguirsi, sul palco dell’Aula Magna del Dipartimento di via Caggese, di speaker d’eccezione come l’attivista e creator digitale Pegah Moshir Pour, il cantautore siciliano Giovanni Caccamo, la specialista in orientamento e carriera under 35, Fabiana Andreani. Accolti con entusiasmo dagli studenti e dalle studentesse Unifg, gli speaker invitati hanno tenuto speech appassionanti, introspettivi e dedicato momenti di approfondimento e incontro con gli studenti e le studentesse che hanno partecipato all’evento.

“Ringrazio l’Università di Foggia per l’invito – ha dichiarato Fabiana Andreani – Talent Space è riuscita a far comprendere agli studenti Unifg cosa voglia dire fare la differenza, emergere e distinguersi per le proprie capacità. Durante queste giornate in cui si sono alternati ospiti e aziende, aperitivi e colloqui tradizionali, gli studenti e i laureati Unifg hanno capito che non ci sono strade tracciate o carriere prestabilite: ognuno può costruirsi il proprio percorso in base a inclinazioni e competenze. Chissà che questa formula possa essere seguita in futuro da altri Atenei italiani”.

Diciotto le aziende coinvolte, 350 gli iscritti, tutti studenti e laureati Unifg che si sono messi in gioco attraverso attività di gamification, inspirational speech, business challenge, aperitivi di lavoro, oltre ad aver sostenuto – alcuni per la prima volta – veri e propri colloqui di lavoro one-to-one, nella suggestiva cornice della nuova biblioteca di Area Economica. Una modalità tutta nuova di incontro tra Università e mondo del lavoro, rappresentato dagli HR di Ernst & Young, Accenture, Autostrade per l’Italia, Snam, Brio Group, Cerba Health Care, Decathlon, Engineering, GiGroup, Lottomatica, Manpower, Pastificio Maffei, Unicredit, Clementoni, Ranstad e Adecco.

In particolare, Ernst & Young, Pastificio Maffei, Adecco e Manpower hanno proposto e lanciato business challenge su determinati topic, che gli studenti e le studentesse Unifg hanno accolto con creatività e responsabilità, facendo innovazione.

“Talent Space ha incentivato e innovato l’incontro tra Università e mondo del lavoro – ha affermato Riccardo Visaggio – HR Business Partner Decathlon Italia – è stata una fantastica opportunità per Decathlon Italia incontrare i talenti che questa meravigliosa realtà allena con passione ed energia, cercando di dar loro il giusto orientamento professionale”.

Carmen D’Amico, HR Specialist Employer Branding & Training Clementoni ha poi aggiunto: “Opportunità, sorrisi ed entusiasmo! Questi sono stati gli ingredienti che hanno contraddistinto il Talent Space tenutosi presso l’Università degli Studi di Foggia. Questa occasione ci ha permesso di conoscere tanti giovani accomunati dalla voglia di mettersi in gioco in una realtà come Clementoni. Grazie a Nadia Cascioli e a tutta l’Area Orientamento e Placement Unifg”.

Andrea Pagano, HR People Partner presso il Gruppo Lottomatica, ha affermato: “Incontrare studentesse e studenti, motivati e desiderosi di entrare nel mondo del lavoro è sempre una meravigliosa opportunità per un’azienda come Lottomatica. La Talent Space Unifg è stata un’esperienza immersiva grazie ai momenti di networking informali, interviste one-to-one e team talks: non vediamo l’ora di ripeterla!”

Le giornate sono state presentate dal prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia, e moderate dalla prof.ssa Mariangela Caroprese, Delegata rettorale al Placement e dalla prof.ssa Daniela Dato, Delegata rettorale all’Orientamento.

Ha dichiarato la prof.ssa Caroprese: “L’interazione auspicata tra i nostri giovani laureati e studenti e le aziende ospitate per la prima edizione della Talent Space ha trovato ampio riscontro. Tutte le aziende intervenute hanno apprezzato l’accoglienza a loro riservata. Grande apprezzamento è stato anche espresso per tutti gli speech che si sono svolti, sia da parte delle aziende ospitate che dei nostri studenti. Un sentito ringraziamento va sia alle aziende, che hanno popolato e conosciuto il nostro ateneo in questi giorni di Talent Space, che agli speaker che, con dedizione e generosità, si sono dedicati ai nostri studenti anche al di fuori dalle aule universitarie. Per tutti i partecipanti è stato un evento di grande contaminazione culturale e di crescita professionale, coadiuvato da uno staff Unifg che con solerzia e passione ha reso possibile la realizzazione dell’evento”.

Nella giornata del 28 settembre, con la partecipazione di Piergiorgio Bianchi di Talent venture e del prof. e scrittore Enrico Galiano, si è tenuto l’evento denominato “Talent Space for school” rivolto a 300 studenti e studentesse delle scuole superiori e ai docenti accompagnatori delle classi quinte. Per l’occasione, le aule del Dipartimento di via Caggese hanno ospitato laboratori di educazione alla scelta riservati agli studenti, e “work cafè for teacher” dedicato agli insegnanti. “Un format sperimentale – ha dichiarato la prof.ssa Dato – in cui abbiamo voluto credere sin da subito. L’adesione, la partecipazione attiva e gioiosa dei giovani ci ha dato ragione, come quella dei loro docenti che hanno partecipato al tavolo di co-progettazione per le attività di orientamento in ingresso del nuovo anno scolastico e che con noi costruiscono futuro”.

“Talent Space – ha dichiarato la dott.ssa Emilia Tullo, Responsabile dell’Area Orientamento e Placement – ha rappresentato un’occasione unica per gli studenti dell’Ateneo di Foggia che hanno incontrato grandi aziende e speaker d’eccezione. Un ringraziamento particolare va al Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, e al Direttore Generale, dott.ssa Teresa Romei, che hanno condiviso e sostenuto l’iniziativa e a tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo che con impegno e dedizione ha reso possibile la realizzazione e il successo dell’evento“.