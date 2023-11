Ciuffreda: “Gli ex inquilini di palazzo San Domenico stanno offrendo a Manfredonia uno spettacolo di cattivo gusto”

Manfredonia. “Gli ex inquilini di palazzo San Domenico stanno offrendo a questa città uno spettacolo di cattivo gusto, e come in un film, la trama racconta di gelosie, invidie, nostalgie del potere, cambi di casacca e mercanteggiamenti di poltrone e non solo, con il contorno di intrighi serviti al completo; mentre a subirne le conseguenze e a farne le spese sono i cittadini.

E’ da quando si è consumato lo strappo, tra i due ex-alleati, che l’ex Sindaco decise di

estromettere la politica dalla sua maggioranza e da allora non solo la sua maggioranza

si era ridotta all’osso, ma aveva completamente paralizzata o l’attività amministrativa.

La Città era totalmente uscita dai pensieri di chi fu stato scelto dai cittadini per

governarla. Da allora questi personaggi si sono occupati soltanto di vendette personali

e prese di distanza, o rivendicazioni di chissà quali meriti, dal comune passato e dai

comuni disastri. Una situazione paradossale, con tratti di squallore, da cui risulta difficile liberarsi.

Quello che risulta evidente è la mortificazione della politica che questi personaggi

stanno mettendo in atto.

In un momento in cui la politica sta già conoscendo il calo repentino di fiducia da parte

dei cittadini che risulta in maniera di volta in volta più evidente nelle varie consultazioni

elettorali, questa vicenda rischia di infliggergli il colpo di evidente.

Nel 2021 il centro destra, con a capo Rotice, si è presentato con un progetto politico ed un progetto amministrativo ed in essi i cittadini Sipontini avevano riposto la loro fiducia.

Oggi il fallimento di quel progetto amministrativo è certificato dalla mancata pianificazione e programmazione, dalla disattesa del programma elettorale ma soprattutto dai disastri fatti tra PNRR pianificazione urbana, insomma una vera e propria mancata visione della città proiettata nel futuro.

Ma anche il progetto politico è letteralmente stravolto, dalla sua maggioranza sono sparite una parte delle civiche, sono sparite tutte le forze politiche, fatta eccezione per un paio di nostalgici della poltrona manco eletti solo nominati, e i numeri erano salvati solo da qualche transfugo indecisi fuoriusciti appunto dai movimenti politici.

ALLA LUCE DI CIÒ SAREBBE MEGLIO IL VOSTRO SILENZIO SOLLEVANDO LA

CITTADINANZA DALL’ASSISTERE AD UNO SPETTACOLO MORTIFICANTE”.

Ciuffreda Massimo, ex consigliere comunale di Manfredonia.