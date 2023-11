Franco Palmieri: “Ecco la Manfredonia che vorrei”

Manfredonia. La Manfredonia dei miei desideri è una città dove la gente si rispetta, si aiuta, lavora e produce benessere diffuso in un contesto ambientale eco sostenibile e compatibile, in una comunità unita, solidale e onesta.

Una Manfredonia che rifiuta i condizionamenti criminali e li combatte con intelligenza evitando scontri violenti e promovendo la riabilitazione (ci deve essere sempre per tutti una seconda e anche una terza chance quando possibile).

Una Manfredonia dove si rispettano gli spazi e le libertà altrui.

Una Manfredonia dove si premiano le capacità , le competenze, le professionalità di chi lavora in Istituzioni pubbliche, Aziende private o Organizzazioni sociali.

Basta con raccomandazioni, nepotismo e campanilismo.

Una Manfredonia dove anche in campagna elettorale direi, anzi, specialmente in campagna elettorale ci sia massimo rispetto per gli avversari sotto tutti i punti di vista. Tutti vogliamo vincere ma penso che quando a vincere è il migliore anche gli avversari ,nel loro profondo, dovrebbero essere contenti.

Una Manfredonia dove si chiacchiera di meno e si lavora di più per risolvere problemi e produrre beni e servizi utili per la comunità.

Una Manfredonia dove si apprezzano le cose buone e utili anche se realizzate da avversari.

Una Manfredonia che guarda lontano e lavora per costruire un futuro degno di essere vissuto per le prossime generazioni. Una Manfredonia dei desideri e dei sogni di molti di noi che si può realizzare se tutti lo vogliamo. I grandi cambiamenti cominciano dai piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi, cittadini della Manfredonia.

Questa è un’altra opportunità che il destino ci ha riservato. Forse l’ultima con tante possibilità di cambiamento realizzabili. Cerchiamo di non sprecarla.

Un saluto a tutti. Francesco Palmieri”.