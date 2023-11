Manfredonia. “Ciao Santino Centonza, storico sacrestano della Chiesa Croce”

Manfredonia. E’ deceduto all’età di 77enne Santino Centonza, storico sacrestano della Chiesa Santissimo Redentore (Croce) dagli anni Sessanta agli anni Novanta.

“Ti conoscevano tutti quando casa per casa portavi Famiglia cristiana ai cittadini. Ci hai visti crescere in parrocchia e poi quanti scherzi e quante burle, ma tu sempre con la battuta giusta ci spiazzavi tutti.. Ci mancherà il tuo umorismo e le tue battute, la tua simpatia.

Per tutto quello che hai fatto per noi: GRAZIE Santino, riposa in pace”. Lo dice a StatoQuotidiano.it il prof. Michele Illiceto.

I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, lunedì 13 novembre 2023, alle ore 16, alla Chiesa Santissimo Redentore.