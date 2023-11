Morto terzo giovane nell’auto uscita di strada in Veneto

ANSA – E’morto in ospedale uno dei due feriti dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Treviso.

Si tratta di Davinder Kumar, 26 anni, indiano, residente a Cimadolmo (Treviso) che era bordo dell’auto uscita di strada a Ormelle (Treviso).

Nello stesso incidente erano morti all’istante il conducente e un altro passeggero. Un quarto è tuttora ricoverato a Treviso.

La vettura, per cause da accertare ma probabilmente anche per la forte velocità, era uscita di strada in prossimità di una curva andando a urtare violentemente un muretto lungo il fossato che costeggia la carreggiata.

