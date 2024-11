FOGGIA – Questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte in Via Galliani, è stato presentato il Rendiconto Sociale Provinciale 2023, evento organizzato dal Comitato provinciale e dalla Direzione provinciale INPS di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e analisi sulla realtà socioeconomica del territorio, coinvolgendo istituzioni, enti locali, parti sociali e professionisti.

L’evento ha visto i saluti di apertura di figure di spicco tra cui Maria Aida Tatiana Episcopo, Sindaca di Foggia, Raffaele Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia, e Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia. A seguire, è intervenuto Lorenzo Frattarolo, Assessore alle Attività Produttive del Comune. La presentazione è stata moderata da Anna Alviti, direttrice vicaria, mentre i lavori sono stati avviati dalla relazione introduttiva di Michele Iatarola, Presidente del Comitato provinciale INPS, seguita dalla dettagliata illustrazione del Rendiconto da parte della Direttrice provinciale Monica Loguercio.

Il Rendiconto ha evidenziato alcuni aspetti chiave:

Dati socio-demografici – La provincia di Foggia, la più estesa della regione Puglia, registra una popolazione in costante diminuzione con un saldo naturale negativo, a causa di un progressivo aumento dei decessi e un calo delle nascite. Alla data del 1° gennaio 2023, la popolazione residente era di 592.911 abitanti, rappresentando il 15,21% della popolazione regionale. I residenti over 65 anni hanno raggiunto il 23,3%, segno di un progressivo invecchiamento della popolazione.

Mercato del lavoro – I dati occupazionali hanno mostrato un saldo netto positivo, con 71.514 assunzioni contro 68.069 cessazioni. Tuttavia, il tasso di occupazione, pur salendo al 45,5% rispetto al 44,3% del 2022, rimane inferiore alla media regionale e nazionale. Il tasso di disoccupazione è aumentato al 17,6%, evidenziando un divario di sei punti rispetto alla media regionale e di dieci punti rispetto a quella nazionale. Positiva la riduzione del tasso di inattività, passato al 44,5%.

Entrate contributive e vigilanza – Le entrate contributive sono cresciute del 5,9%, allineandosi con i trend regionali e nazionali. L’attività di controllo ha portato alla scoperta di 2.386 irregolarità e 25 rapporti di lavoro fittizi, mentre l’ottenimento del DURC si è dimostrato regolare per il 79,3% delle verifiche.

Ammortizzatori sociali – Le domande di NASpI accolte sono aumentate, mentre è diminuito il numero di beneficiari degli ammortizzatori sociali per sospensione, a dimostrazione di una ripresa delle attività produttive. Le ore autorizzate di cassa integrazione si sono dimezzate rispetto al 2022, passando da 1.381.007 a 740.728 ore.

Prestazioni pensionistiche – Alla fine del 2023, la provincia contava 146.826 percettori di prestazioni pensionistiche, di cui il 70,2% riferito a pensionati IVS. Diminuzione registrata anche nelle pensioni “opzione donna”, con 37 liquidazioni contro le 56 del 2022.

Prestazioni assistenziali – In calo le prestazioni di invalidità civile (8.185 rispetto a 8.434 del 2022) e il numero delle domande per Reddito di Cittadinanza, sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI). Al contrario, il numero di nuclei familiari beneficiari dell’Assegno Unico per i figli è aumentato a 72.058.

Relazioni con l’utenza e contenzioso – Significativo è stato il passaggio all’uso dei servizi telematici con una crescita dell’utilizzo dell’app INPS Mobile e della piattaforma My INPS. I ricorsi amministrativi sono scesi a 95, mentre quelli giudiziari sono diminuiti a 5.990.

L’incontro si è concluso con l’intervento di Vincenzo Tedesco, Direttore regionale INPS Puglia, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra l’INPS e i suoi stakeholder per migliorare i servizi e supportare il territorio nel suo percorso di sviluppo socioeconomico.

Questa presentazione del Rendiconto Sociale 2023 ha ribadito il ruolo centrale dell’INPS come pilastro di sostegno e analisi per la comunità, contribuendo al progresso e alla stabilità del territorio di Foggia.