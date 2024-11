FOGGIA – Il costante e prezioso impegno della Fondazione Buon Samaritano ha ottenuto, ancora una volta, un significativo riconoscimento dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

L’11 novembre scorso, il Ministero ha comunicato l’erogazione di un contributo di 181.888,71 euro a favore della Fondazione. Questi fondi, che andranno a incrementare i capitali già disponibili presso gli istituti bancari, saranno utilizzati per sostenere le famiglie in difficoltà economica e sovraindebitate.

L’erogazione conferma il rispetto dei rigorosi criteri di operatività e sostenibilità finanziaria imposti dal Ministero per la distribuzione dei fondi destinati alle Fondazioni Italiane Antiusura. Questo nuovo contributo rappresenta un’importante iniezione di fiducia e un riconoscimento ufficiale delle attività svolte dalla Fondazione, che opera con costanza e competenza per contrastare fenomeni come l’usura e sostenere chi si trova in situazioni di grave difficoltà economica.

In particolare, la Fondazione Buon Samaritano ha sviluppato una profonda sensibilità nei confronti della ludopatia, una delle principali cause di indebitamento e uno dei fattori che favoriscono il ricorso all’usura. In risposta a questa crescente piaga sociale, la Fondazione ha messo a punto percorsi di recupero e supporto con l’aiuto di specialisti, dimostrando un approccio olistico e mirato al problema.

“Il riconoscimento ricevuto dal MEF – commenta il Presidente, Avv. Giuseppe Chiappinelli – testimonia la validità del nostro lavoro e rafforza la nostra missione di restituire dignità e libertà a chi vive situazioni di disagio economico e sociale. È un incoraggiamento a proseguire con determinazione sulla strada intrapresa.”

In un momento storico caratterizzato da incertezze e crescenti difficoltà economiche, il supporto finanziario e l’attenzione verso chi rischia di cadere vittima dell’usura sono più cruciali che mai. La Fondazione Buon Samaritano si conferma un punto di riferimento per la città di Foggia e per l’intero territorio, ponendosi come baluardo di speranza per chi lotta per riemergere da condizioni di sofferenza economica.