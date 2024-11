Manfredonia: "Giù le mani", il Comune ammesso come parte civile

Il Comune di Manfredonia e l’azienda Ase, responsabile della gestione dei rifiuti in città, sono stati ammessi come parti civili nel processo “Giù le mani”, in corso presso il Tribunale di Foggia. L’udienza conclusasi ieri ha portato a queste decisioni significative. Il dibattimento riprenderà all’inizio di dicembre, quando si affronteranno questioni più specifiche, inclusa l’ammissione di alcune intercettazioni, tema su cui il giudice per l’udienza preliminare (GUP) si esprimerà.

Tra coloro che rischiano il processo vi sono l’ex sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, suo fratello Michele detto “Lino”, Michele e Raffaele Fatone (padre e figlio, noti come “Racastill”), Michele Romito, Angelo Salvemini, Grazia Romito, Luigi Rotolo, Giuliana Galantino e Rocco Spagnuolo.

Le accuse principali riguardano corruzione elettorale, con i fratelli Rotice che avrebbero cercato appoggio elettorale da Michele Romito promettendo protezione per il ristorante “Guarda che Luna”. I Fatone sono coinvolti in varie accuse legate al loro controllo sull’azienda Ase, tra cui episodi di aggressioni ai colleghi, uso improprio delle risorse aziendali e minacce a un dirigente.

Michele Romito e l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Salvemini, avrebbero fatto pressioni per evitare la rimozione del ristorante. Grazia Romito, Rotolo e Salvemini sono accusati di aver tratto in inganno la struttura tecnica comunale per ottenere permessi relativi a un servizio funebre nonostante la presenza di un’interdittiva antimafia a carico della Romito.

Infine, l’ex segretaria comunale Giuliana Galantino avrebbe accettato la promessa di benefici da Salvemini, risolvendo una disputa interna tra i settori comunali V e VI in modo favorevole alla “Bar Centrale sas”, proprietaria del ristorante. In cambio, Salvemini, avvocato di professione, avrebbe redatto gratuitamente un esposto per la Galantino.

