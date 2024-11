Manfredonia, 12 novembre 2024 — Michela ricorda con amore la sorella Giusy Potenza, vent’anni dopo la tragica perdita

Oggi ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Giusy Potenza, tragicamente assassinata a Manfredonia il 12 novembre 2004. In questa data, la sorella Michela ha condiviso un toccante messaggio in memoria della giovane, rinnovando il suo amore e la sua dedizione verso la sorellina che la violenza le ha portato via troppo presto.

“Sei stata accolta tra le braccia del Signore, insieme alla mamma e alla nonna,” scrive Michela, ricordando quel doloroso giorno e sottolineando come la loro famiglia si sia riunita in cielo. La commovente lettera riflette il vuoto lasciato dalla scomparsa di Giusy, ma trasmette anche un senso di attesa e speranza per un futuro incontro oltre la vita terrena.

Michela si immagina quel giorno, quando si ritroveranno insieme e, con il sorriso della dolce Giusy, lei chiederà: “Cosa hai fatto durante la mia assenza?” E Michela risponderà con la profondità dell’affetto mai scemato: “Ti ho ricordata, pensata, amata e custodita nel mio cuore.”

L’amore di Michela, reso pubblico in occasione di questo significativo anniversario, è un messaggio potente che incarna il dolore ma anche l’eterna connessione tra le sorelle. Questi 20 anni non hanno attenuato la sua memoria; al contrario, hanno consolidato la promessa di non dimenticare mai, trasformando il ricordo in un legame indissolubile.

L’evento è stato reso noto grazie all’annuncio pubblicato dalle Onoranze Funebri Marasco, un simbolo di vicinanza e sostegno per la famiglia Potenza e per la comunità che, ancora oggi, ricorda quella tragica vicenda con commozione.

Il ricordo di Giusy Potenza continua a vivere attraverso le parole e l’amore di chi, come Michela, non ha mai smesso di sentirla vicina, nonostante la crudele separazione.